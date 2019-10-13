Home
Gusttavo Lima compra jatinho de valor multimilionário

Cantor sertanejo agora vai se locomover com um novo meio de transporte: um luxuoso jatinho Gulfstream IV

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 21:15

 Atualizado há 6 anos

Gusttavo Lima compra jatinho de valor multimilionário Crédito: Reprodução/ Facebook

FOLHAPRESS - Gusttavo Lima, 30, agora vai se locomover com um novo meio de transporte. Tudo porque o sertanejo acaba de adquirir um luxuoso jatinho Gulfstream IV.  O veículo vale, segundo cotação de 2015 da Aviation Week, 41 milhões de dólares, o equivalente a impressionantes R$ 168 milhões.

Nas fotos publicadas pelo vendedor do jatinho, Lima aparece em frente à nova aquisição e também em seu interior, que mescla tons claros e dourado.  O jatinho já está em uso e o cantor voou com ele até Brasília (DF), onde realizou o Buteco neste sábado (12). Sua esposa, Andressa Suita, publicou fotos no interior do veículo, que tem os bancos em couro autografados pelo cantor.

O evento produzido por Lima reuniu, ainda, Simone e Simaria, Gustavo Mioto e Xandy Aviões no Distrito Federal. A festa teria durado mais de quatro horas, conforme o próprio idealizador disse em seu Instagram.

