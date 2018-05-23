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Frio

Gusttavo Lima apresenta show enrolado em cobertor

Se a baixa temperatura não foi o suficiente para assustar os mineiros, foi o bastante para obrigar Gusttavo a se apresentar enrolado em um cobertor

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 11:57
O frio intenso que atingiu Minas Gerais nos últimos dias não impediu os fãs de Gusttavo Lima de comparecerem ao seu show em Santa Juliana na noite do último domingo, 20, mas fez o cantor tomar uma medida inusitada para conseguir se apresentar.
"Que frio, que frio, que frio! Acho que foi uma das noites mais frias dos últimos tempos. Meu Deus! Mas a galera compareceu. Vocês são demais", falou o cantor em um vídeo postado no Instagram.
Se a baixa temperatura não foi o suficiente para assustar os mineiros, foi o bastante para obrigar Gusttavo a se apresentar enrolado em um cobertor. Ele postou uma foto da ocasião em seu Instagram. Veja o post: 

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