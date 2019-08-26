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Reflexão

Gusttavo Lima: "Preciso ser um pai mais presente"

Cantor justificou redução no número de shows para 2020 e refletiu sobre a paternidade

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 06:14

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2019 às 06:14
Gusttavo Lima quer ficar mais perto da esposa, Andressa Suita, e dos filhos, Gabriel e Samuel, a partir do ano que vem. Tanto é que o próprio cantor já anunciou que fará menos shows em 2020 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a paternidade. 
Crédito: Unique Fotos by Karitha/Divulgação
"Não terá pausa. Continuarei fazendo o que mais amo que é cantar, o que será feito com um controle, um equilíbrio entre meu trabalho e minha família", disse ele, que ainda detalhou a redução das apresentações. 
"Em vez de 25, 30 shows por mês como esta sendo nestes últimos dois anos, optei por fazer de 12 a 15 shows por mês e ficar mais perto da minha família que precisa de mim neste momento, uma esposa, dois filhos pequenos. Preciso ser um pai mais presente". 

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