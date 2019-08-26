Gusttavo Lima: "Preciso ser um pai mais presente"

"Não terá pausa. Continuarei fazendo o que mais amo que é cantar, o que será feito com um controle, um equilíbrio entre meu trabalho e minha família", disse ele, que ainda detalhou a redução das apresentações.

"Em vez de 25, 30 shows por mês como esta sendo nestes últimos dois anos, optei por fazer de 12 a 15 shows por mês e ficar mais perto da minha família que precisa de mim neste momento, uma esposa, dois filhos pequenos. Preciso ser um pai mais presente".