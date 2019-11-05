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Polêmica

Gugu é dado como morto por rede social da Record, e esclarece: 'fake'

De acordo com emissora, hakers invadiram Instagram do canal e deram notícia falsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 18:45

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 18:45

A notícia publicada pela conta do Instagram do programa da Record Power Couple de que Gugu Liberato, 60, havia morrido no último domingo (3), assustou os fãs e o próprio apresentador, que atualmente passa férias em Singapura.
Segundo a emissora, um grupo de hakers invadiu a conta da rede social e divulgou a notícia falsa. "A conta do Power Couple Brasil foi invadida, infelizmente. O Gugu está ótimo! Por enquanto, o reality dos casais não está de volta, mas o Gugu segue no Canta Comigo Record toda quarta-feira, às 23h", esclareceu.
O próprio apresentador fez questão de mandar uma mensagem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.
Posteriormente, Gugu usou o Instagram para mostrar que realmente nada de grave anda ocorrendo. Ele postou uma foto aproveitando o sol. "Está tudo bem por aqui. O sol está bravo", disse.
Procurada para dar novos detalhes sobre o assunto, a assessoria de imprensa da emissora disse que Gugu está ótimo e confirmou a invasão.
Gugu Liberato na coletiva da 4ª temporada do Power Couple Brasil Crédito: Antonio Chahestian/Record TV

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