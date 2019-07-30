Home
Gretchen mostra nova casa em Portugal e solta: "Marido pedreiro"

Carlos Marques é empresário da construção civil e fez nova casa para a família em Portugal, de onde é natural

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 13:09

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Gretchen já tem casa em Pernambuco, no Brasil, e em Mônaco, principado francês. Mas agora é vez de ela e o marido, Carlos Marques, construírem uma nova residência em Portugal, país do eleito. 

> Vídeo: Gretchen diz que faz os próprios memes para usar na internet

A Gina de "A Dona do Pedaço" fez um vídeo para postar em seu canal do YouTube nesta segunda-feira (29) para mostrar um pouco de seu novo lar. 

"Meu marido, além de trabalhar no ramo da construção, também é pedreiro. Nós estamos construindo essa casa. Meu marido, por ser do ramo da construção e saber fazer tudo, por ele ser pedreiro. Porque meu marido é pedreiro, sim! E ele entende tudo de obra", disse a Rainha do Rebolado, que aparece inicialmente na gravação na cozinha debulhando feijão. 

