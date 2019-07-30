Profissão

Gretchen mostra nova casa em Portugal e solta: "Marido pedreiro"

Carlos Marques é empresário da construção civil e fez nova casa para a família em Portugal, de onde é natural

Publicado em 30 de julho de 2019 às 13:09 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Gretchen já tem casa em Pernambuco, no Brasil, e em Mônaco, principado francês. Mas agora é vez de ela e o marido, Carlos Marques, construírem uma nova residência em Portugal, país do eleito.

A Gina de "A Dona do Pedaço" fez um vídeo para postar em seu canal do YouTube nesta segunda-feira (29) para mostrar um pouco de seu novo lar.

"Meu marido, além de trabalhar no ramo da construção, também é pedreiro. Nós estamos construindo essa casa. Meu marido, por ser do ramo da construção e saber fazer tudo, por ele ser pedreiro. Porque meu marido é pedreiro, sim! E ele entende tudo de obra", disse a Rainha do Rebolado, que aparece inicialmente na gravação na cozinha debulhando feijão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta