Gretchen grava funk escrito por Ludmilla

Depois de escrever para Valesca Popozuda, Ludmilla resolveu mostrar novamente seu talento como compositora: ela acaba de fazer uma canção para Gretchen. A rainha do rebolado encomendou uma música que fala sobre empoderamento feminino.

"É um funk com uma letra muito legal, que fala das mulheres maravilhosas que nós somos. Vai ter também um clipe babado, totalmente diferente e que ninguém nunca viu", adianta Gretchen, que está passando uma nova temporada no Brasil, em entrevista ao jornal Extra. "Pedi a música à Ludmilla, falei que queria uma coisa de empoderamento, e ela rapidamente mandou pra mim a música pronta, já com arranjo", conta.