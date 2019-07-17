Home
Gretchen fica chateada após Tirullipa publicar foto dela envelhecida

Humorista apagou a postagem após repercussão negativa

Agência Folha Press

Publicado em 17 de julho de 2019 às 21:58

 - Atualizado há 6 anos

Tirulipa faz montagem com Gretchen "envelhecida" Crédito: Instagram/@tirulipa

A cantora e dançarina Gretchen, 60, não gostou da brincadeira feita pelo humorista Tirullipa, 34, que publicou em suas redes sociais uma foto dela envelhecida 20 anos, com a ajuda de um aplicativo.

Na imagem, ela ficou bastante envelhecida e modificada. Em seu Instagram, Gretchen resolveu responder e colocar uma pedra no assunto. Mas mostrou-se chateada. 

> Pornô de Gretchen é líder de audiência 13 anos depois, diz colunista

"Não é polêmica nenhuma. Ele fez uma brincadeira, não é de tão bom tom, mas conheço ele desde pequenininho quando trabalhava com o pai dele nos circos fazendo show. Ele é um doce, não tem maldade, é humorista. Mas claro que não achei bonito. Mas um dia todo mundo vai ficar velho mesmo", disse.

> Gretchen vibra após gravar primeiras cenas em 'A Dona do Pedaço'

Com a repercussão negativa dela e de parte dos seguidores, Tirullipa excluiu a imagem de sua conta e não comentou nada a respeito. Por meio de sua assessoria, deixou claro que já conversou com a cantora, que pediu desculpas e que não quer mais tocar no tema. Porém, antes de fazê-lo, havia escrito na legenda: "Duvido alguém adivinhar quem é. Depois de 101 plásticas. Começa com G e termina com retchen."

