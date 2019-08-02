Aniversário dela

Gretchen faz homenagem à irmã que mora em Vila Velha: "Te amo"

Yara Miranda completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (2)

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:45 - Atualizado há 6 anos

Yara Miranda e Gretchen: noite de lançamento de livro na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Yara Miranda completa nova idade nesta sexta-feira (2). A irmã de Gretchen ganhou até post de parabéns da cantora via Instagram. Na publicação, a Rainha do Rebolado escreveu: "Ela é linda, carinhosa, dedicada, uma super mãe, avó, irmã e amiga. Minha irmã amada, Yara Miranda, parabéns pelo seu dia. Que Deus te encha de bençãos. Te amo".

Para quem não sabe, Yara é a irmã de Gretchen e Sula Miranda que mora na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Além dela, sobrinhos, cunhado e a mãe da dançarina também moram na cidade.

Recentemente, Yara virou notícia ao lançar seu livro "A Única Verdade", com noite de autógrafos e tudo. A obra trata de experiências e revelações que ela mesma teve em uma viagem pela Terra Santa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta