Gretchen exibe corpão após novas plásticas: "Me amando mais"

Rainha do Rebolado, aos 60 anos, se jogou na mesa de cirurgia para mais uma cirurgia plástica e decidiu falar sobre o assunto; ela fez uma lipoaspiração e retirou pele das costas

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:12 - Atualizado há 6 anos

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Gretchen, de 60 anos, foi à web compartilhar o resultado de sua mais nova cirurgia plástica. Ela se submeteu a uma retirada de pele das costas e lipoaspiração. Em entrevista à revista Quem, a Rainha do Rebolado alegou: "Exatamente o que eu queria. Já precisava". Ela fez o mesmo procedimento há 15 anos.

Gretchen ainda confidenciou que está se sentindo ainda mais bonita após a última transformação: "Me presenteei. Me sinto maravilhosa. Me amando mais que sempre.

"Está bom até precisar de novo", fez questão de completar, dizendo que não pensa duas vezes antes de entrar na sala de cirurgia de novo.

