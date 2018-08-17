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Boa relação

Grazi Massafera nega que tenha voltado a namorar com Cauã Reymond

'Temos uma filha e uma boa relação', escreveu ao rebater boatos em seu Instagram

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 10:53
Cauã Reymond e Grazi Massafera durante lançamento da novela 'Tempos Modernos', em 9 de janeiro de 2010 Crédito: Denise Andrade / Estadão
A atriz Grazi Massafera publicou um desabafo em seu Instagram nesta quinta-feira, 16, após alguns boatos de que teria voltado com o ex-namorado, Cauã Reymond, virem à tona.
"Temos uma filha e uma boa relação. Estou separada há cinco anos e ainda sou surpreendida com boatos infundados e especulativos. Até quando?", escreveu.
Em seguida, prosseguiu: "Não tenho nada com o pai de minha filha, além da responsabilidade em criá-la e educá-la da melhor forma possível, respeitando a nossa individualidade. Só ela nos importa! É imenso o amor que temos por ela!"
"Não creia em tudo que lê. Nos poupem. Nada além disso", finalizou, pedindo "respeito".
O boato veio à tona após o jornalista Leo Dias ter publicado uma nota afirmando que Cauã teria passado a frequentar a casa da ex, chegando inclusive a dormir na residência após seu término com Mariana Goldfarb.
Confira a publicação abaixo:

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