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Experiência

Grazi Massafera e Patrick Bulus reatam namoro

A atriz buscou autoconhecimento antes de reatar com o ex

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 13:06
Grazi Massafera e Patrick Bulus Crédito: Reprodução/Instagram
Grazi Massafera ficou solteira por menos de um mês. A atriz e o empresário Patrick Bulus voltaram a namorar: e o mais surpreendente nesta segunda tentativa é que o sempre recluso Bulus já voltou com um perfil no Instagram. E Grazi, claro, já o está seguindo. 
De acordo com o jornal Extra, o moço sempre teve aversão aos holofotes. Desde a época em que namorava outra famosa, Mariana Rios, e não pisava nas redes sociais.
> Grazi Massafera nega que tenha voltado a namorar com Cauã Reymond
Mas, antes de voltar com o ex, Grazi também buscou um autoconhecimento. Em uma fase com um quê esotérica, a atriz passou a seguir os ensinamentos de alguns profissionais de mindfullness, neurolinguística e afins que pregam o pensamento sempre positivo, como o filósofo Mario Cortella e Marcos Piangers.

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