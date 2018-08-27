Grazi Massafera e Patrick Bulus reatam namoro

Grazi Massafera ficou solteira por menos de um mês. A atriz e o empresário Patrick Bulus voltaram a namorar: e o mais surpreendente nesta segunda tentativa é que o sempre recluso Bulus já voltou com um perfil no Instagram. E Grazi, claro, já o está seguindo.
De acordo com o jornal Extra, o moço sempre teve aversão aos holofotes. Desde a época em que namorava outra famosa, Mariana Rios, e não pisava nas redes sociais.
Mas, antes de voltar com o ex, Grazi também buscou um autoconhecimento. Em uma fase com um quê esotérica, a atriz passou a seguir os ensinamentos de alguns profissionais de mindfullness, neurolinguística e afins que pregam o pensamento sempre positivo, como o filósofo Mario Cortella e Marcos Piangers.