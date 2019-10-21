Grazi Massafera é flagrada comendo coxinha e desabafa sobre cobrança

Aos 37 anos, atualmente ela diz que já consegue, também, separar personagem de vida pessoal e atribui a virtude à sua própria maturidade. "Todos os trabalhos são um pouco estressantes. Imagina, você sai de casa com filhinha linda, tudo muito bem, feliz, serelepe e saltitante. Você chega no Projac e passa o dia inteiro chorando, pensando em desgraça. Não que na vida da gente não tenha, mas na vida do personagem que é protagonista tem muito mais. O corpo não entende o que está acontecendo. Aí comecei a fazer ioga. Ajudou minha vida, a respirar. E olha que antes achava que quem fazia ioga não tinha o que fazer. Olha que ridículo", relembrou.