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Namoro à vista?

Grazi Massafera e Caio Castro se beijam durante festão de Huck

Segundo informações do site Notícias da TV, os dois foram vistos por uma pessoa que estava na festa e flagrou a cena na pista de dança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 05:24

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 05:24

Crédito: Montagem Gazeta Online
Dois dos solteiros mais cobiçados atualmente, Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 30, foram vistos aos beijos na noite desta terça-feira (3) na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, 48, no Rio de Janeiro. A informação é do site Notícias da TV.
Segundo a publicação, uma pessoa que estava na festa viu os dois juntos na pista de dança, se beijando, na frente dos demais convidados. Eles, no entanto, teriam chegado e saído do local separados.
Procurado, o empresário do ator disse que não comenta vida pessoal dele, já a assessoria da atriz não foi localizada.
Grazi está atualmente na novela "Bom Sucesso" (Globo), onde interpreta a costureira Paloma. O último namoro que a atriz tornou público foi com o advogado Patrick Bulus, com quem terminou no início deste ano. Eles teriam iniciado o romance em 2016, tendo passado alguns meses separados em 2018.
Já Caio Castro não costuma falar publicamente sobre seus relacionamentos. No ano passado, houve rumores de que estaria namorando a modelo Mariana D'Ávila, o que não chegou a ser confirmado por ele. Atualmente, ele está no ar como o lutador Rock, na novela "A Dona do Pedaço" (Globo).
Também na festa de Luciano Huck, o ator Murilo Benício, 47, fez sua primeira aparição pública com a nova namorada, a autora Manuela Dias, 42. O romance já havia sido revelado à mídia no início de agosto. Os dois teriam se conhecido nas gravações da próxima novela das nove, "Amor de Mãe" (Globo).

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