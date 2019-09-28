Grazi Massafera e Caio Castro são vistos em clima de romance em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera, 37, e Caio Casto, 30, foram vistos nesse sábado (28) curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos. As especulações a respeito de um romance entre os atores teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro.

Nas novas imagens o casal aparece de boné trocando carícias em meio ao público do festival, assistindo ao show da banda Charlie Brown Jr..Embora as imagens deixem claro a intimidade entre ambos, até o momento, nenhum dos atores confirmou se está namorando.