Gravidez da esposa fez Thammy Miranda ficar sem sexo por dois meses

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:56
- Atualizado há 6 anos
O casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira revelou em vídeo publicado nas redes sociais que teve de ficar dois meses sem fazer sexo. A tarefa, segundo Andressa, foi muito difícil, já que eles eram acostumados a ter relação pelo menos duas vezes por dia.
Andressa espera um menino e está no terceiro mês de gestação. O casal fez uma inseminação artificial nos Estados Unidos.
"Para quem acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente tem uma vida sexual muito feliz. A gente tinha. Depois da inseminação, por precaução médica como eu tive descolamento [da placenta], para um casal que transava duas vezes por dia, a gente ficou quase dois meses sem transar", revelou.
Segundo ela, tudo já voltou ao normal. "Só que o jogo virou. Hoje a gente foi na médica fazer meu ultrassom e agora está tudo liberado", disse.
No final de junho, Andressa e Thammy fizeram um chá de bebê para revelar o sexo da criança.
O processo do casal para a gestação é antigo. Desde outubro do ano passado que eles já planejavam a chegada de um herdeiro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o