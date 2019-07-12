Home
Gravidez da esposa fez Thammy Miranda ficar sem sexo por dois meses

O casal está acostumado a ter relação duas vezes por dia no mínimo

Agência Folha Press

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda

O casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira revelou em vídeo publicado nas redes sociais que teve de ficar dois meses sem fazer sexo. A tarefa, segundo Andressa, foi muito difícil, já que eles eram acostumados a ter relação pelo menos duas vezes por dia.

Andressa espera um menino e está no terceiro mês de gestação. O casal fez uma inseminação artificial nos Estados Unidos.

"Para quem acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente tem uma vida sexual muito feliz. A gente tinha. Depois da inseminação, por precaução médica como eu tive descolamento [da placenta], para um casal que transava duas vezes por dia, a gente ficou quase dois meses sem transar", revelou.

Segundo ela, tudo já voltou ao normal. "Só que o jogo virou. Hoje a gente foi na médica fazer meu ultrassom e agora está tudo liberado", disse.

No final de junho, Andressa e Thammy fizeram um chá de bebê para revelar o sexo da criança. 

O processo do casal para a gestação é antigo. Desde outubro do ano passado que eles já planejavam a chegada de um herdeiro.     

