Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E agora?

Grávida, Sabrina Sato não sabe se participará do carnaval de 2019

A apresentadora pontuou que se dependesse dela, provavelmente desfilaria no ano que vem, mas como a gravidez é de risco e ela já apresentou complicações médicas, não sabe como será sua situação após o parto

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 14:22
Grávida, Sabrina Sato não sabe se participará do Carnaval de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Grávida de quatro meses da sua primeira filha com o ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato disse em vídeo no seu canal do YouTube que não sabe ainda se participará do Carnaval de 2019 por conta da proximidade do parto com o evento.
Madrinha da bateria na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e rainha da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Sabrina disse que vai decidir sobre isso só após o nascimento da filha. "Mais uma questão para resolver na minha vida. Vão ter três, quatro meses do nascimento dela para o Carnaval. Tenho que resolver se vou aceitar esse desafio e continuar ou se vou dar um tempo do Carnaval", falou.
A apresentadora pontuou que se dependesse dela, provavelmente desfilaria no ano que vem, mas como a gravidez é de risco e ela já apresentou complicações médicas, não sabe como será sua situação após o parto. "No meu mundo perfeito, quero que ela nasça perfeita, eu amamente durante um ano, sei lá quanto tempo, e quero dar conta de sambar, levar ela comigo, eu e o Duda", contou.
Sabrina acredita que vá perder seus postos nas escolas de samba caso decida ficar fora dos desfiles por um ano e que será complicado recuperar seu lugar. "Um tempo pode ser parar, porque quando você para, você é substituída. E quando é substituída, não volta. Então, tenho que tomar essa decisão logo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados