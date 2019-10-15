Está de sete meses

Grávida, Letícia Colin surge nua em foto com o marido

"Aproveitando o calor, nossa foto de amor. Nosso registro casal, carnal", escreveu a atriz em post na web

O ator Michel Melamed e a esposa, a atriz Letícia Colin Crédito: Reprodução/Instagram @leticiacolin

Grávida de sete meses, a atriz Letícia Colin, 29, aguarda ansiosamente pela chegada de seu primeiro filho, Uri. Para celebrar o momento que vive, ela e o marido, o ator Michel Melamed, 43, posaram para um ensaio fotográfico.

Em duas imagens, ela aparece nua. "Aproveitando o calor, nossa foto de amor. Nosso registro casal, carnal", escreveu a atriz ao publicar foto em que o marido aparece abraçado a ela.

Em outra publicação, Letícia aparece sozinha. "Uri com 28 semanas", disse, ao evidenciar o tamanho da barriga, de perfil.

Amigos como Path DeJesus, Fabiola Nascimento, Fernanda de Freitas e Paloma Bernardi fizeram questão de tecer elogios ao casal e ao menino que está por vir.

Ansiosa pelo nascimento do bebê, Letícia já chegou a dizer que ela e o marido não sabem como é ser pais. "Está nascendo um pai, uma mãe, um filho", afirmou ela no programa Altas Horas de sábado (14).

A atriz contou que a gravidez foi uma surpresa e só fez o teste porque começaria uma dieta rigorosa para um projeto. "Comprei um teste e fiz. Esperando o tempo passar, fiquei conversando com meu marido, olhei [o teste]. Ele falou: 'Para, Letícia, não brinca com isso'. Ele olhou [o teste] e ficamos os dois nos olhando uns 30 segundos."

