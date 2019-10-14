Padrões de beleza

Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre corpo musculoso: "Sou feliz"

Musa fitness foi à web para deixar claro que não liga para as críticas e que se aceita do jeitinho que é: "Eu me amo e sou feliz assim''

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:26 - Atualizado há 6 anos

A musa fitness Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

Que o corpo de Gracyanne Barbosa chama a atenção pelos músculos superdefinidos não é novidade para ninguém. Mas os comentários que às vezes a bonita tem que ler na web devem deixá-la para lá de chateada. E não é para menos: neste domingo (13), ela foi à web para falar sobre o assunto.

"Quando posto uma foto, surgem comentários de todos os tipos e isso, me faz refletir sobre os padrões que a sociedade impõe. Eu sempre falo que não existe perfeição! Existe ângulo, posição, luz, efeitos, aplicativos e diversas ferramentas que nos auxiliam para que as fotos fiquem melhores e do jeito que gostamos", escreveu a esposa de Belo.

Em seguida, continuou, em vídeo: "No vídeo é diferente, mostra como somos, nossas qualidades e imperfeições, e quer saber não é isso que determina quem somos, nem o que está dentro do nosso coração".

A musa fitness finalizou falando justamente sobre os haters: "Eu, posso dizer que nenhum comentário depreciativo me desestabiliza, hoje sou uma mulher madura e firme nas minhas convecções. Mas nem sempre foi assim e muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis, então o que peço, se não tiver algo positivo pra falar, o silêncio será bem vindo. Lembrem, palavras machucam".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta