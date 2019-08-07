Ousada

Gracyanne Barbosa dança funk no pole dance: "Saudades de sarrar"

Musa faz uma aula de pole dance turbinada, que envolve funk e movimentos mais ousados

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:11 - Atualizado há 6 anos

Gracyanne Barbosa exibe o corpão nas aulas de pole dance não é de hoje, mas agora a musa compartilhou imagens em que faz um treino diferente da modalidade. Nesta versão, a música é o funk e o atleta tem que usar salto alto durante a performance.

"Ah, que saudades que estava de sarrar! Sou apaixonada pelas aulas de Pole on Heels. Essa mistura de pole + funk então é maravilhosa. A gente dança, rebola a raba, erra muito, mas se diverte demais. Tenho certeza que vocês vão amar, o país do lacre assim como eu", escreveu ela, nas redes sociais.

