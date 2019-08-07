Gracyanne Barbosa dança funk no pole dance: "Saudades de sarrar"

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:11
- Atualizado há 6 anos
Gracyanne Barbosa exibe o corpão nas aulas de pole dance não é de hoje, mas agora a musa compartilhou imagens em que faz um treino diferente da modalidade. Nesta versão, a música é o funk e o atleta tem que usar salto alto durante a performance.
"Ah, que saudades que estava de sarrar! Sou apaixonada pelas aulas de Pole on Heels. Essa mistura de pole + funk então é maravilhosa. A gente dança, rebola a raba, erra muito, mas se diverte demais. Tenho certeza que vocês vão amar, o país do lacre assim como eu", escreveu ela, nas redes sociais.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o