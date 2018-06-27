Gracyanne Barbosa come mais de 30 ovos por dia, afirma Belo Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

Ovo é um alimento que não pode faltar na casa da modelo Gracyanne Barbosa. Ela, inclusive, fez um estoque do produto durante a greve dos caminhoneiros para evitar sair da dieta. Agora, o cantor Belo confirmou: ela come mais de 30 ovos por dia.

Em entrevista ao Programa do Porchat, o marido da modelo fitness comentou sobre o caso do estoque e disse que 600 ovos deram para duas semanas, o equivalente a 40 ovos por dia.

"Eu gosto muito de ovo também", disse Belo, ao que o apresentador perguntou se não enjoa comer todo dia. "Ela já acostumou. Eu como de vez em quando".

O cantor disse ainda que, às vezes, quando sai com a mulher para comer em um restaurante, Gracyanne leva "o ovinho dela" na marmita. Ele afirma que já se acostumou com esse hábito dela também.