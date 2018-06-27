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Gracyanne Barbosa come mais de 30 ovos por dia, afirma Belo

O cantor disse ainda que, às vezes, quando sai com a mulher para comer em um restaurante, Gracyanne leva 'o ovinho dela' na marmita

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 14:42
Gracyanne Barbosa come mais de 30 ovos por dia, afirma Belo Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Ovo é um alimento que não pode faltar na casa da modelo Gracyanne Barbosa. Ela, inclusive, fez um estoque do produto durante a greve dos caminhoneiros para evitar sair da dieta. Agora, o cantor Belo confirmou: ela come mais de 30 ovos por dia.
Em entrevista ao Programa do Porchat, o marido da modelo fitness comentou sobre o caso do estoque e disse que 600 ovos deram para duas semanas, o equivalente a 40 ovos por dia.
"Eu gosto muito de ovo também", disse Belo, ao que o apresentador perguntou se não enjoa comer todo dia. "Ela já acostumou. Eu como de vez em quando".
O cantor disse ainda que, às vezes, quando sai com a mulher para comer em um restaurante, Gracyanne leva "o ovinho dela" na marmita. Ele afirma que já se acostumou com esse hábito dela também.
"Eu entrei na dieta por causa da minha esposa. De tanto chamar ela para ir numa pizzaria, num restaurante, comer fora, e acontecer isso, eu falei: "ah, vou entrar na dieta". Para você ver o que o amor não faz", comentou. A mudança, segundo ele, o ajudou a melhorar a saúde e a estética.

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