Graciele sobre amizade com Wanessa: 'Como se a gente já se conhecesse'

Pela primeira vez, Graciele Lacerda falou da amizade que está criando com Wanessa Camargo, filha do noivo, Zezé Di Camargo. A capixaba acompanhou o cantor no Prêmio Multishow 2018, no Rio de Janeiro, e disse que está feliz em, finalmente, ter se entendido com a enteada.

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo: em noite de Prêmio Multishow 2018, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

"A aproximação foi supernatural. Já existia um respeito. Ela já frequentava a nossa casa, já tinha um respeito, então, o encontro foi natural. É como se a gente já se conhecesse. A amizade está bem tranquila", disse, em entrevista ao jornal Extra.

De acordo com o Extra, Wanessa já chegou a agredir fisicamente Graciele por não aceitar o relacionamento dela com o pai. As duas posaram juntas pela primeira vez no aniversário de 56 anos de Zezé, na mansão onde o cantor mora com a capixaba, em São Paulo.

Em entrevista a um programa de TV, Wanessa falou da aproximação com a madrasta e disse que "não queria guardar rancor de ninguém". "O que eu mais quero é estar em paz, com o coração leve. Não quero guardar rancor de ninguém. Se ele (Zezé) está sendo feliz, é isso que eu quero, de verdade. Só quero ver meu pai feliz. Saber que consigo trazer essa tranquilidade como filha é muito gostoso", disse.