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"Mais que amigas, friends"

Graciele sobre amizade com Wanessa: 'Como se a gente já se conhecesse'

Depois de já ter chegado até a agredir Graciele, Wanessa, hoje, diz que só quer ver o pai feliz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 14:54

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:54

Pela primeira vez, Graciele Lacerda falou da amizade que está criando com Wanessa Camargo, filha do noivo, Zezé Di Camargo. A capixaba acompanhou o cantor no Prêmio Multishow 2018, no Rio de Janeiro, e disse que está feliz em, finalmente, ter se entendido com a enteada. 
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo: em noite de Prêmio Multishow 2018, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
"A aproximação foi supernatural. Já existia um respeito. Ela já frequentava a nossa casa, já tinha um respeito, então, o encontro foi natural. É como se a gente já se conhecesse. A amizade está bem tranquila", disse, em entrevista ao jornal Extra. 
De acordo com o Extra, Wanessa já chegou a agredir fisicamente Graciele por não aceitar o relacionamento dela com o pai. As duas posaram juntas pela primeira vez no aniversário de 56 anos de Zezé, na mansão onde o cantor mora com a capixaba, em São Paulo. 
Em entrevista a um programa de TV, Wanessa falou da aproximação com a madrasta e disse que "não queria guardar rancor de ninguém". "O que eu mais quero é estar em paz, com o coração leve. Não quero guardar rancor de ninguém. Se ele (Zezé) está sendo feliz, é isso que eu quero, de verdade. Só quero ver meu pai feliz. Saber que consigo trazer essa tranquilidade como filha é muito gostoso", disse.
Camilla e Wanessa com os seus respectivos maridos e com Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda no aniversário do cantor Crédito: Reprodução/Instagram

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