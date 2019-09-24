Graciele Lacerda posta foto para comemorar aniversário da mãe

Graciele Lacerda comemorou nesta segunda (23) o aniversário de 70 anos de sua mãe, Maria das Graças. A noiva do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um clique ao lado da progenitora para celebrar a data.
"Hoje a mulher da minha vida completa 70 anos. E é claro que eu não poderia deixar de estar presente. Mesmo à distância, preparei um jantar com toda a família. Momento este que me faz reviver a minha história, minha raiz, pé no chão", escreveu a capixaba.
"Matando a saudade e podendo brindar mais um ano de vida dessa mulher que me mata de orgulho. Mãe, só peço a Deus que derrame muitas bênçãos na sua vida, te dando muita saúde e muitos anos de vida! Te amo!", finalizou Graciele.