Graciele Lacerda posta foto para comemorar aniversário da mãe

comemorou nesta segunda (23) o aniversário de 70 anos de sua. Acompartilhou um clique ao lado da progenitora para celebrar a data.

"Hoje a mulher da minha vida completa 70 anos. E é claro que eu não poderia deixar de estar presente. Mesmo à distância, preparei um jantar com toda a família. Momento este que me faz reviver a minha história, minha raiz, pé no chão", escreveu a capixaba.