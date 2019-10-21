Trabalhada no corpão!

Graciele Lacerda é eleita musa fitness e ganha prêmio em festão

Noiva de Zezé Di Camargo, a capixaba participou de cerimônia que aconteceu na noite da última sexta (18), em São PauloEssas

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:00 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Caldi/Divulgação

Graciele Lacerda acaba de ter um motivo a mais para comemorar. É que a noiva de Zezé Di Camargo ganhou o Prêmio Influenciadores Digitais na categoria Destaque Fitness em cerimônia que aconteceu em São Paulo na noite desta sexta-feira (18).

A capixaba de 39 anos foi eleita pelo júri popular, técnico e numero de alcance na web.

"Estou muito feliz. Me senti reconhecida por um trabalho que comecei por amor e desenvolveu de uma forma que me surpreendeu", diz a bonita.

"Este prêmio é uma iniciativa muito oportuna e louvável diante de um novo mercado que se vislumbra" Graciele Lacerda Jornalista

Graciele foi selecionada por meio de um processo que levou em consideração métricas de audiência de diversos perfis da web nas redes sociais. A curadoria foi feita por uma agência especializada e a votação auditada por uma firma também da área.

