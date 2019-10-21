Graciele Lacerda é eleita musa fitness e ganha prêmio em festão

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:00
- Atualizado há 6 anos
Graciele Lacerda acaba de ter um motivo a mais para comemorar. É que a noiva de Zezé Di Camargo ganhou o Prêmio Influenciadores Digitais na categoria Destaque Fitness em cerimônia que aconteceu em São Paulo na noite desta sexta-feira (18).
A capixaba de 39 anos foi eleita pelo júri popular, técnico e numero de alcance na web.
"Estou muito feliz. Me senti reconhecida por um trabalho que comecei por amor e desenvolveu de uma forma que me surpreendeu", diz a bonita.
Graciele LacerdaJornalista
Graciele foi selecionada por meio de um processo que levou em consideração métricas de audiência de diversos perfis da web nas redes sociais. A curadoria foi feita por uma agência especializada e a votação auditada por uma firma também da área.
