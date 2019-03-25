Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após gravidez

Graciele Lacerda abre o jogo sobre silicone: "Vou trocar por maior"

Há 10 anos a capixaba tem próteses de silicone nos seios e, depois do neném, pretende aumentá-las

Publicado em 

25 mar 2019 às 12:46

Publicado em 25 de Março de 2019 às 12:46

Graciele Lacerda tirou um tempo do fim de semana para interagir sobre estética com seus seguidores do Instagram. A musa fitness respondeu perguntas pessoais sobre o tema e revelou o tamanho de suas próteses de silicone. 
Segundo informações da revista Contigo!, Graciele declarou: "Recebo muitas perguntas assim. Eu não tinha nada de seios, coloquei 350ml. Faz 10 anos que coloquei. E eles ficam naturais porque coloquei por baixo do músculo e não próteses grandes. Minha intenção não era ter peitão. Mas, depois do neném, eu vou trocar por uma maior, porque eu perdi muita gordura e o peito diminuiu". 
Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

zezé di camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?
Imagem de destaque
Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados