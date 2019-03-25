Graciele Lacerda abre o jogo sobre silicone: "Vou trocar por maior"

Graciele Lacerda tirou um tempo do fim de semana para interagir sobre estética com seus seguidores do Instagram. A musa fitness respondeu perguntas pessoais sobre o tema e revelou o tamanho de suas próteses de silicone.

Segundo informações da revista Contigo!, Graciele declarou: "Recebo muitas perguntas assim. Eu não tinha nada de seios, coloquei 350ml. Faz 10 anos que coloquei. E eles ficam naturais porque coloquei por baixo do músculo e não próteses grandes. Minha intenção não era ter peitão. Mas, depois do neném, eu vou trocar por uma maior, porque eu perdi muita gordura e o peito diminuiu".