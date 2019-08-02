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Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"

Capixaba revela que também cuida das empresas que o cantor tem em sociedade até com Zilu Camargo

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 12:07

Publicado em 

02 ago 2019 às 12:07
Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, abriu o jogo sobre os bens do cantor. Ela deixou claro, em entrevista ao jornal Extra, que é ela quem cuida dos bens dos dois e, até, das empresas que o sertanejo mantém em sociedade com a ex, Zilu Camargo
> Justiça: Rede TV vai indenizar Zezé Di Camargo e Zilu em R$ 406 mil
A capixaba destacou, durante a entrevista, que teve que abrir uma empresa própria depois do boom que teve ao surgir ao lado do bonitão e completa que atualmente é difícil ela visitar sua cidade natal, Vitória, no Espírito Santo
> Graciele congela óvulos para engravidar de Zezé: "Acasalamento"
"Desde que eu vim morar em São Paulo, não consigo muito ir a Vitória (no Espírito Santo, sua terra natal). Hoje tenho minha casa, meu trabalho e casa para cuidar. Marido, viagens, contas... Eu administro, para quem não sabe, a minha vida, a empresa do Zezé, a vida do Zezé, a minha empresa, que hoje eu tive que abrir uma empresa por conta do meu trabalho.", disse à reportagem. 
Zezé possui quatro empresas, entre uma construtora e uma de agropecuária, que somadas têm mais de R$ 57 milhões em capital social.
Graciele e o cantor devem selar casamento em fevereiro de 2020. 

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