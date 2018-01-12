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Em Vila Velha

Graciele consegue 'salvadora' pra ficar na fila da biometria enquanto almoça

Namorada de Zezé di Camargo veio a Vila Velha para colocar em dia seu cadastro na Justiça Eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 13:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 13:48

Graciele Lacerda coloca pessoa na fila da biometria para almoçar, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
A namorada do sertanejo Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, esteve em Vila Velha, no Espírito Santo, para colocar em dia seu cadastro na Justiça Eleitoral. A capixaba, no entanto, disse que a fila da biometria estava enorme, em um vídeo publicado no próprio Instagram, e garantiu que uma "salvadora da pátria", como ela a chamou, pôs uma outra pessoa na fila para segurar o lugar de Graciele enquanto a morena almoçava. O menu escolhido foi a culinária japonesa. 
> Eleitores ficam até nove horas em fila para fazer biometria
"Gente, tá eu aqui enfrentando uma fila enorme para fazer a biometria da Justiça Eleitoral, estou aqui enfrentando uma fila enorme, aí surge uma salvadora da pátria, bota uma pessoa no meu lugar para eu comer. Me trouxe para comer japonês, porque ela é gerente aqui de um restaurante, para depois eu voltar para a fila", disse, em vídeo. Assista:
A assessoria de Graciele foi procurada pela reportagem, mas não atendeu às ligações até o fechamento desta matéria.

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