Graciele consegue 'salvadora' pra ficar na fila da biometria enquanto almoça

Graciele Lacerda coloca pessoa na fila da biometria para almoçar, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

A namorada do sertanejo Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, esteve em Vila Velha, no Espírito Santo, para colocar em dia seu cadastro na Justiça Eleitoral. A capixaba, no entanto, disse que a fila da biometria estava enorme, em um vídeo publicado no próprio Instagram, e garantiu que uma "salvadora da pátria", como ela a chamou, pôs uma outra pessoa na fila para segurar o lugar de Graciele enquanto a morena almoçava. O menu escolhido foi a culinária japonesa.

"Gente, tá eu aqui enfrentando uma fila enorme para fazer a biometria da Justiça Eleitoral, estou aqui enfrentando uma fila enorme, aí surge uma salvadora da pátria, bota uma pessoa no meu lugar para eu comer. Me trouxe para comer japonês, porque ela é gerente aqui de um restaurante, para depois eu voltar para a fila", disse, em vídeo. Assista: