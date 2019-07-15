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Os Camargo em expansão

Graciele congela óvulos para engravidar de Zezé: "Acasalamento"

Cantor terá que reverter a vasectomia antes de engravidar a noiva, Graciele Lacerda; os dois se casam no início de 2020, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 

15 jul 2019 às 14:52

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 14:52

Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
A expectativa de que os Camargo ganhem um novo membro é grande. E agora, o novo herdeiro de Zezé Di Camargo terá uma pontinha de ligação com o Espírito Santo - deve ser filho de Graciele Larcerda, o novo amor do sertanejo depois de Zilu Camargo. Esta, inclusive, trava uma briga homérica na Justiça sobre o processo de divórcio com o cantor, alegando que foi até coagida por ele para assinar documentos. 
> Zilu e Graciele se encontram em festa do neto de Zezé Di Camargo
Mas o fato é que o bebê de Zezé e Graciele pode estar chegando. Segundo informações do colunista Leo Dias, a capixaba já até congelou óvulos para iniciar o processo de gravidez, que deve começar nesta semana. 
> Zilu Camargo contrata novo advogado para processar Zezé Di Camargo
Em bate-papo com o colunista, Zezé contou que ele fez a cirurgia de vasectomia há mais de 10 anos, então também precisará de um processo para poder ser pai novamente. "Estamos programando. Essa semana ela vai fazer congelamento dos óvulos e eu vou fazer ainda o processo de punção para tentar reverter a vasectomia", explicou a Leo Dias. 
Depois desse processo, o cantor revela o que acontecerá: "Aí sim vamos fazer o acasalamento. Acho que ainda demora um tempinho. Estamos passando por todo esse processo antes de termos filhos". O casal deve selar a união no início de 2020. 

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