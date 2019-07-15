Graciele congela óvulos para engravidar de Zezé: "Acasalamento"

Mas o fato é que o bebê de Zezé e Graciele pode estar chegando. Segundo informações do colunista Leo Dias, a capixaba já até congelou óvulos para iniciar o processo de gravidez, que deve começar nesta semana.

Depois desse processo, o cantor revela o que acontecerá: "Aí sim vamos fazer o acasalamento. Acho que ainda demora um tempinho. Estamos passando por todo esse processo antes de termos filhos". O casal deve selar a união no início de 2020.