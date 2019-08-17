Glória Pires: sofria e 'chorava do nada' quando Cleo saiu de casa

A atriz Glória Pires Crédito: Reprodução/Instagram @gpiresoficial

Mãe de quatro filhos, Cleo, Antônia, Ana e Bento, Gloria Pires também já sofreu com a síndrome do ninho vazio.

Em entrevista ao canal de Paloma Duarte no YouTube, a atriz relembrou de quando a primogênita deixou o lar da família para alçar seu próprio voo.

"Eu chorava às vezes do nada. Ela vinha na minha cabeça, aquilo cortava meu coração. Mas por outro lado tinha uma realização muito grande, por toda essa expectativa que eu tinha por ela ser a primeira filha mulher", desabafou a atriz.

"Sinto muita felicidade por ela estar fazendo as coisas, indo em busca do que acredita, se encontrando, sendo o que ela deseja representar, isso é muito bacana", elogiou a mãe coruja.

"Eu me lembro de quando eu estava amamentando, dando banho ou trocando a fralda, de vê-la adulta e solando, uma mulher independente e poderosa. Eu vejo que muita coisa que eu vislumbrava se realizou para ela", completou a atriz.

Aos 55 e casada há 31 anos com Orlando Morais, pai de seus outros três filhos, ela relembrou também o início do romance com o músico.

"Foi uma coisa de novela. Ficamos hospedados no mesmo hotel em Portugal, hoje o diretor do hotel é até padrinho da Antônia. Mas fomos nos conhecer mesmo anos depois, andando no calçadão em Ipanema, foi o tempo do semáforo fechar, sabe aquela cena de casal do semáforo?", lembrou.