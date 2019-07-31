Home
Gloria Maria publica desabafo sobre maternidade

A apresentadora é mãe de Laura e Maria

Agência Estado

Publicado em 31 de julho de 2019 às 00:08

 - Atualizado há 6 anos

Glória Maria Crédito: Divulgação

Gloria Maria publicou um relato sobre ser "mãe solteira" em seu Instagram nesta terça-feira, 30.

A apresentadora postou uma foto ao lado de suas filhas, Laura e Maria, em um barco, durante uma viagem, e escreveu: "Assim é lindo, não é? Mas tem o 'lado B' [risos]! Brigam! Enjoam no barco, disputam a mamãe! Ciúme! Reclamam do calor excessivo, do vento forte, da saudade das amigas que ficaram no Brasil! Não gostam de acordar cedo! Mas não querem que as férias terminem!"

"Como uma mãe solteira administra tudo isso? Num barco com elas que nadam que nem peixinhos - e eu não sei nadar! Sempre tentando aprender a viver! Mas não é fácil. Lembra que este espaço é da Gloria Maria real. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras! Só vida de verdade!", concluiu.

