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Dívida

Gleici, do 'BBB 18', tem a luz de casa cortada por falta de pagamento

No BBB, Gleici chegou a sugerir que a produção enviasse os R$ 10 mil que ela havia ganhado numa prova do líder para a mãe

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 12:16
Gleici Crédito: Reprodução/TV Globo
Saindo campeã - ou não - do "Big Brother Brasil 18" nesta quinta-feira (19), Gleici já tem uma série de problemas financeiros para dar conta. Um deles é pagar as contas de luz em atraso da casa em que vive com a família no Acre. 
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De acordo com o Extra, os vizinhos da família, agora, estão se juntando para tentar ajudar a pagar a dívida, mas até o fim desta quarta (18) não haviam conseguido dinheiro suficiente. No programa, Gleici chegou a sugerir que a produção enviasse os R$ 10 mil que ela havia ganhado numa prova do líder para a mãe, pois ela devia estar precisando. 
Gleici, do "BBB 18", tem a luz de casa cortada por falta de pagamento Crédito: Reprodução/Instagram @rasgaymesmo

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