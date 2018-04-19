Gleici, do 'BBB 18', tem a luz de casa cortada por falta de pagamento

Saindo campeã - ou não - donesta quinta-feira (19), Gleici já tem uma série de problemas financeiros para dar conta. Um deles é pagar as contas de luz em atraso da casa em que vive com a família no Acre.

De acordo com o Extra, os vizinhos da família, agora, estão se juntando para tentar ajudar a pagar a dívida, mas até o fim desta quarta (18) não haviam conseguido dinheiro suficiente. No programa, Gleici chegou a sugerir que a produção enviasse os R$ 10 mil que ela havia ganhado numa prova do líder para a mãe, pois ela devia estar precisando.