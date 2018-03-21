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BIOGRAFIA

Gisele revela bullying e outras intimidades em livro de memórias

A sinopse do livro indica o que os leitores devem encontrar em suas 256 páginas: um retrato íntimo da 'Gisele real'

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:28
Gisele Bundchen Crédito: Divulgação | Luciana Prezia
Depois de algum mistério, em um post no Instagram, Gisele revelou mais informações sobre seu livro de memórias. Lessons - My Path to a Meaningful Life (Lições - Meu Caminho Para Uma Vida Cheia de Sentido, em tradução livre) tem lançamento nos EUA marcado para 2 de outubro e já está em pré-venda na Amazon. Sem título em português, Lessons também sai no Brasil em outubro, conforme antecipou o E+.
A sinopse do livro indica o que os leitores devem encontrar em suas 256 páginas: um retrato íntimo da "Gisele real". "Lessons revela a vida intmidade de uma mulher muito pública - uma que vai inspirar mulheres de todas as idades a descobrir seu próprio poder, significado e proposta", promete.
Entre as novidades da narrativa, a infância nada glamurosa da übermodel, desde que "começou sua jornada no sul do Brasil, onde cresceu dividindo um quarto com as cinco irmãs e sofria bullying dos colegas de classe".
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O começo da carreira, seu estouro no mundo e a vida familiar de hoje também entram na pauta, claro, tendo como pontos destacados seu primeiro desfile o estilista inglês Alexander McQueen, que a projetou no mundo, encerrando a era da modelos de looks excessivamente esquálidos e pálidos, além do conhecido sucesso - "mais de 600 campanhas, 2 mil capas de revistas e 800 desfiles".
"Animada para dividir com vocês o meu livro. Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui", comemora a modelo no Instagram.
Lessons - My Path to a Meaningful Life

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