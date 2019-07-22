Home
Gisele Bündchen surge nua em foto de aniversário

Gisele Bündchen surge nua em foto de aniversário

Modelo completou 39 anos no último sábado (20)

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:34

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Mert Alas/Reprodução/Instagram @mertalas

Gisele Bündchen, de 39 anos, apareceu completamente nua em uma foto publicada pelo fotógrafo Mert Alas no Instagram

A modelo celebrou nova idade no sábado (20) e ganhou homenagem do artista, que decidiu compartilhar o clique na web. 

"Única Gisele. Feliz aniversário, minha linda amiga. 20 anos de amor e amizade. Nós tiramos essa foto em um hospital desativado depois da meia-noite, estava frio e só tínhamos um pequeno aquecedor, mas é claro que a brava Gisele fez tudo funcionar", escreveu ele. 

