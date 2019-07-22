Gisele Bündchen surge nua em foto de aniversário

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:34
Gisele Bündchen, de 39 anos, apareceu completamente nua em uma foto publicada pelo fotógrafo Mert Alas no Instagram.
A modelo celebrou nova idade no sábado (20) e ganhou homenagem do artista, que decidiu compartilhar o clique na web.
"Única Gisele. Feliz aniversário, minha linda amiga. 20 anos de amor e amizade. Nós tiramos essa foto em um hospital desativado depois da meia-noite, estava frio e só tínhamos um pequeno aquecedor, mas é claro que a brava Gisele fez tudo funcionar", escreveu ele.
