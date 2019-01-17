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Meio Ambiente

Gisele Bündchen responde a críticas da ministra da Agricultura

A übermodel Gisele Bündchen publicou um comunicado em seu Twitter afirmando que ficou espantada em ver seu nome "mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente"

Publicado em 

16 jan 2019 às 21:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 21:26

Gisele Bündchen responde a críticas da ministra da Agricultura Crédito: Reprodução | Facebook
A übermodel Gisele Bündchen publicou um comunicado em seu Twitter afirmando que ficou espantada em ver seu nome “mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente”.
Trata-se de uma resposta à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que criticou a ex-modelo brasileira – conhecida por defender causas ambientais. Anteontem, a ministra tinha acusado a top de fazer críticas à atuação do governo na preservação ambiental, “sem conhecimento de causa”.
A modelo ainda afirmou que “agropecuária e e conservação ambiental precisam andar juntas, lado a lado”.
Leia o comunicado de Gisele na íntegra:
"Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente, pois desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade.
Estou sempre buscando conhecimento através de leituras e contatos com cientistas, pesquisadores, agricultores, organizações corporativas e ambientais, de modo que, nesta minha caminhada, pude aprender muito e continuo aprendendo todos os dias.
Acredito que a produção agropecuária e conservação ambiental precisam andar juntas, lado a lado. Nosso desenvolvimento, prosperidade e bem-estar dependem desse equilíbrio e a agricultura, tão importante para nosso país, também depende das condições climáticas adequadas para seu crescimento.
O Brasil tem tudo para liderar o movimento em prol de um desenvolvimento mais sustentável, capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer futuras gerações. Torço para poder divulgar ações positivas neste sentido.
Precisamos lembrar que os recursos naturais são finitos e as florestas têm papel fundamental no equilíbrio do clima na terra e, consequentemente, em nossas vidas. Preservar a natureza, portanto, significa preservar a vida".

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