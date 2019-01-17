Gisele Bündchen responde a críticas da ministra da Agricultura

"Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente, pois desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade.

Estou sempre buscando conhecimento através de leituras e contatos com cientistas, pesquisadores, agricultores, organizações corporativas e ambientais, de modo que, nesta minha caminhada, pude aprender muito e continuo aprendendo todos os dias.

Acredito que a produção agropecuária e conservação ambiental precisam andar juntas, lado a lado. Nosso desenvolvimento, prosperidade e bem-estar dependem desse equilíbrio e a agricultura, tão importante para nosso país, também depende das condições climáticas adequadas para seu crescimento.

O Brasil tem tudo para liderar o movimento em prol de um desenvolvimento mais sustentável, capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer futuras gerações. Torço para poder divulgar ações positivas neste sentido.

Precisamos lembrar que os recursos naturais são finitos e as florestas têm papel fundamental no equilíbrio do clima na terra e, consequentemente, em nossas vidas. Preservar a natureza, portanto, significa preservar a vida".