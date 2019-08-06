R$ 165 milhões

Gisele Bündchen e Tom Brady colocam mansão em Boston à venda

A casa onde moram com os filhos Benjamin, 9, e Vivian, 6, fica na região luxuosa de Brookline, em Boston

Publicado em 6 de agosto de 2019

O casal Gisele Bündchen, 39, e o jogador de futebol americano Tom Brady, 42, está colocando à venda a mansão de cinco quartos, sete banheiros e garagem que comporta até 23 carros pelo valor de R$ 165 milhões.

A casa onde moram com os filhos Benjamin, 9, e Vivian, 6, fica na região luxuosa de Brookline, em Boston, e conta ainda com sala de ioga, ginásios de esporte, campo de golfe, cozinhas gourmet, ambiente verde e salas de estar.

Há também uma casa de hóspedes ao estilo celeiro que comportaria uma família completa, na parte de fora da mansão.

Jogador do New England Patriots e considerado o maior jogador de todos os tempos da modalidade, Brady acaba de renovar seu contrato por mais dois anos. Porém, eles já querem começar a planejar a vida em outra residência para o futuro da família.

