Giovanna Ewbank revela com quem iria para a cama se não fosse casada Crédito: Thiago Bruno

Giovanna Ewbank completa 30 anos neste sábado (14) e presenteou os fãs com uma entrevista com ela mesma em seu canal do YouTube. No vídeo, além de responder sobre fama, trabalho e o legado que pretende deixar aos filhos, revelou com quais artistas iria para a cama.

Dentre os famosos que a apresentadora confessou que diria "sim", está o ator norte-americano Ryan Gosling, 38. "Sorry, Bruno. Não tem como. Desculpa, amor", confessou. A loira ainda revelou que seu sonho é transar com Rihanna. "Mas meu marido ia ficar com ciúmes, porque ia querer também. Íamos ter que fazer um revezamento", completou.

Quando questionada se transaria com Anitta , Ewbank respondeu que ela e a cantora são muito amigas: "Ela gosta muito de homem e eu também". Já Beyoncé, para a apresentadora, está em um nível de respeito muito grande. "Não. Ela é uma deusa".

Ewbank tem dois filhos, Titi, 6, e Bless, 4, do casamento com Bruno Gagliasso, 37. Em relação ao legado que pretende deixar aos pequenos, ela disse que busca sempre trazer "segurança, educação e deixar eles fortes".

"Ao mesmo tempo que eu protejo, tento mostrar a realidade. É complicado porque, às vezes, a gente como mãe protege demais e não pode deixar que essa proteção tome conta. Tem que mostrar a realidade para que eles sejam fortes", respondeu.