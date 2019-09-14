Giovanna Ewbank revela com quem iria para a cama se não fosse casada

Giovanna Ewbank completa 30 anos neste sábado (14) e presenteou os fãs com uma entrevista com ela mesma em seu canal do YouTube. No vídeo, além de responder sobre fama, trabalho e o legado que pretende deixar aos filhos, revelou com quais artistas iria para a cama.
Dentre os famosos que a apresentadora confessou que diria "sim", está o ator norte-americano Ryan Gosling, 38. "Sorry, Bruno. Não tem como. Desculpa, amor", confessou. A loira ainda revelou que seu sonho é transar com Rihanna. "Mas meu marido ia ficar com ciúmes, porque ia querer também. Íamos ter que fazer um revezamento", completou.
Quando questionada se transaria com Anitta, Ewbank respondeu que ela e a cantora são muito amigas: "Ela gosta muito de homem e eu também". Já Beyoncé, para a apresentadora, está em um nível de respeito muito grande. "Não. Ela é uma deusa".
Ewbank tem dois filhos, Titi, 6, e Bless, 4, do casamento com Bruno Gagliasso, 37. Em relação ao legado que pretende deixar aos pequenos, ela disse que busca sempre trazer "segurança, educação e deixar eles fortes".
"Ao mesmo tempo que eu protejo, tento mostrar a realidade. É complicado porque, às vezes, a gente como mãe protege demais e não pode deixar que essa proteção tome conta. Tem que mostrar a realidade para que eles sejam fortes", respondeu.
O marido de Ewbank também celebrou publicamente o aniversário da amada. Bruno Gagliasso fez publicações em seu Instagram para parabenizar a esposa e não poupou elogios: "A mulher que torna o mundo mais colorido, mais completo. Você é determinada, forte, corajosa, divertida, iluminada. Feliz todos os dias, meu amor", escreveu.