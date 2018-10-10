Genro de Silvio Santos é preso por não pagar pensão à filha

Kleiton Pedroso, genro de Silvio Santos, foi preso na tarde desta terça-feira (9) em Santa Catarina. Ele estava com uma pendência na Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. Casado com a apresentadora Silvia Abravanel, o homem deve dois anos de pensão à filha de seis anos, somando uma dívida de R$ 71 mil.

Kleiton Pedroso, genro de Silvio Santos, é casado com Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o jornal Extra, o genro de Silvio Santos estava sendo procurado pela polícia desde abril, quando teve a prisão expedida. Ele havia acabado de retornar de Miami, nos Estados Unidos, e foi levado para um presídio em Itajaí, Santa Catarina. A prisão ocorreu durante um encontro que Kleiton tinha marcado com a ex-mulher para tentar fazer um acordo. A própria Ana Arraes, ex-esposa, foi quem chamou a polícia.

"Ele se atrasou e ficou no carro do irmão, querendo me ameaçar. Eu avisei a polícia, que o prendeu na hora. Agora, o advogado vai fazer um possível acordo. Quero que ele me pague metade desse valor, e eu vou aceitar parcelar o restante" contou ela, em entrevista ao Extra. "Eu dei dois anos para ele pagar essa dívida, e ele não pagou".