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Dívida

Genro de Silvio Santos é preso por não pagar pensão à filha

Dívida é de R$ 71 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 18:36

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 18:36

Kleiton Pedroso, genro de Silvio Santos, foi preso na tarde desta terça-feira (9) em Santa Catarina. Ele estava com uma pendência na Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. Casado com a apresentadora Silvia Abravanel, o homem deve dois anos de pensão à filha de seis anos, somando uma dívida de R$ 71 mil. 
Kleiton Pedroso, genro de Silvio Santos, é casado com Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o jornal Extra, o genro de Silvio Santos estava sendo procurado pela polícia desde abril, quando teve a prisão expedida. Ele havia acabado de retornar de Miami, nos Estados Unidos, e foi levado para um presídio em Itajaí, Santa Catarina. A prisão ocorreu durante um encontro que Kleiton tinha marcado com a ex-mulher para tentar fazer um acordo. A própria Ana Arraes, ex-esposa, foi quem chamou a polícia.
"Ele se atrasou e ficou no carro do irmão, querendo me ameaçar. Eu avisei a polícia, que o prendeu na hora. Agora, o advogado vai fazer um possível acordo. Quero que ele me pague metade desse valor, e eu vou aceitar parcelar o restante" contou ela, em entrevista ao Extra. "Eu dei dois anos para ele pagar essa dívida, e ele não pagou".
A ex-mulher contou que Kleiton continua sem querer saber da filha, e acredita que ele inventou estar separado de Silvia Abravanel só para se livrar da dívida. "Ele queria começar a pagar essa dívida só daqui a sete meses, alegando que está separado de Silvia Abravanel, só que eles não estão. Ele ficou sete meses escondido nos Estados Unidos, ela pagando curso para ele, mandando dinheiro... E aí, simplesmente seis dias antes de ele voltar ao Brasil eles se separaram? É mentira!", acredita Ana.

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