Gêmeas Lacração aparecem com silicone e chocam fãs

Funkeiras fizeram fama com o hit "Envolvimento"

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:17

 - Atualizado há 6 anos

Gêmeas Lacração: Mirella Santos e Mariely Santos Crédito: Montagem Gazeta Online

Depois de fazerem fama ao lado de MC Loma com o funk "Envolvimento", as Gêmeas Lacração chocaram os internautas ao surgirem com os seios turbinados na web. 

No Instagram, Mariely e Mirella, que têm 19 anos de idade, mostraram que decidiram colocar próteses de silicone e também se submeterem a uma lipoaspiração. 

