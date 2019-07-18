Gêmeas Lacração aparecem com silicone e chocam fãs

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:17
- Atualizado há 6 anos
Depois de fazerem fama ao lado de MC Loma com o funk "Envolvimento", as Gêmeas Lacração chocaram os internautas ao surgirem com os seios turbinados na web.
No Instagram, Mariely e Mirella, que têm 19 anos de idade, mostraram que decidiram colocar próteses de silicone e também se submeterem a uma lipoaspiração.
