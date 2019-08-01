Home
>
Famosos
>
Geisy Arruda fala de plástica íntima: "Nasci de novo"

Geisy Arruda fala de plástica íntima: "Nasci de novo"

Cirurgias plásticas e procedimentos estéticos na genitália ganham cada vez mais adeptos no Brasil

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 14:00

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Cauê Garcia/Reprodução/Instagram @geisy_arruda

Geisy Arruda falou das cirurgias que já fez ao longo da vida na noite desta quarta-feira (31) no Superpop. A bonita se submeteu a uma cirurgia plástica íntima em 2012 e, à época, o tema foi assunto das principais manchetes do mundo das celebridades

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Pabllo Vittar surge com próteses de silicone e choca fãs; vídeo

"Tenho quatro cirurgias plásticas, graças a Deus deu tudo certo. Lipoescultura, silicone, rinoplastia e a cirurgia íntima", relembrou Geisy, quando Luciana Gimenez rebatou: "A da perereca ficou bonita que eu vi". E a loira concordou: "Foi a que mais gosto também".

Depois de fazer um balanço com a apresentadora, Geisy avaliou que melhorou a aparência e que conseguiu usar as plásticas para dar um upgrade no visual. Sobre a cirurgia íntima ela ainda completou: "Nasci de novo". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

luciana gimenez

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais