Geisy Arruda fala de plástica íntima: "Nasci de novo"

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 14:00
- Atualizado há 6 anos
Geisy Arruda falou das cirurgias que já fez ao longo da vida na noite desta quarta-feira (31) no Superpop. A bonita se submeteu a uma cirurgia plástica íntima em 2012 e, à época, o tema foi assunto das principais manchetes do mundo das celebridades.
"Tenho quatro cirurgias plásticas, graças a Deus deu tudo certo. Lipoescultura, silicone, rinoplastia e a cirurgia íntima", relembrou Geisy, quando Luciana Gimenez rebatou: "A da perereca ficou bonita que eu vi". E a loira concordou: "Foi a que mais gosto também".
Depois de fazer um balanço com a apresentadora, Geisy avaliou que melhorou a aparência e que conseguiu usar as plásticas para dar um upgrade no visual. Sobre a cirurgia íntima ela ainda completou: "Nasci de novo".
