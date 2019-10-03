Home
>
Famosos
>
Geisy Arruda exibe bumbum gigante e eleva temperatura da web

Geisy Arruda exibe bumbum gigante e eleva temperatura da web

Vestida de rosa, a bonita decidiu compartilhar um clique de costas nesta quarta (2)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 09:08

 - Atualizado há 6 anos

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda

Geisy Arruda usou a web, nesta quarta (2), para esquentar a temperatura do Instagram. A bonita, que ficou famosa depois de polêmica de roupa curta em faculdade, usou um look rosa para o clique sensual

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Leia mais

Imagem - Pabllo Vittar tira a roupa na web e sensualiza com corpão

Pabllo Vittar tira a roupa na web e sensualiza com corpão

Graciele Lacerda recebe declaração de Zezé Di Camargo: "Submisso"

Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Na foto, a loira aparece usando um pijama soltinho, curto, para exibir o bumbum gigante. "Acordei e dormi de novo. Sai desse corpo preguiça", escreveu a digital influencer. 

Em menos de 20 minutos, de acordo com a revista Caras, a jovem recebeu mais de 10 mil curtidas e diversos comentários. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais