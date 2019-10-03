Geisy Arruda exibe bumbum gigante e eleva temperatura da web

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 09:08
- Atualizado há 6 anos
Geisy Arruda usou a web, nesta quarta (2), para esquentar a temperatura do Instagram. A bonita, que ficou famosa depois de polêmica de roupa curta em faculdade, usou um look rosa para o clique sensual.
Na foto, a loira aparece usando um pijama soltinho, curto, para exibir o bumbum gigante. "Acordei e dormi de novo. Sai desse corpo preguiça", escreveu a digital influencer.
Em menos de 20 minutos, de acordo com a revista Caras, a jovem recebeu mais de 10 mil curtidas e diversos comentários.
