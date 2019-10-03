Só o poder!

Geisy Arruda exibe bumbum gigante e eleva temperatura da web

Vestida de rosa, a bonita decidiu compartilhar um clique de costas nesta quarta (2)

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 09:08 - Atualizado há 6 anos

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda

Geisy Arruda usou a web, nesta quarta (2), para esquentar a temperatura do Instagram. A bonita, que ficou famosa depois de polêmica de roupa curta em faculdade, usou um look rosa para o clique sensual.

Na foto, a loira aparece usando um pijama soltinho, curto, para exibir o bumbum gigante. "Acordei e dormi de novo. Sai desse corpo preguiça", escreveu a digital influencer.

Em menos de 20 minutos, de acordo com a revista Caras, a jovem recebeu mais de 10 mil curtidas e diversos comentários.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta