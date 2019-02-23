Gata de Taylor Swift é o 3º animal mais rico do mundo; confira lista

22/02/2019 - Taylor Swift e Olivia Benson Crédito: Reprodução/Instagram/

Existem animais que acumularam fortunas de dar inveja a qualquer um. A gata Olivia Benson, da cantora Taylor Swift, 29, é um desses animais.

De acordo com um levantamento feito pelo site americano de informações financeiras MarketWatch, Olivia é o terceiro animal mais rico do mundo. A quantia acumulada? US$ 97 milhões (cerca de R$ 365 milhões).

Olivia ganhou tanto dinheiro após aparecer em comerciais com a sua dona para marcas como a Coca-Cola e Keds. Mas ainda há quem ganhe mais.

Gunther IV é um pastor alemão que está no topo da lista, com uma conta de US$ 375 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão). Isso porque seu pai, Gunther III, da condessa alemã Karlotta Leinbenstein, deixou a sua herança.

Seguido dele, está na lista Grumpy Cat, que já apareceu na mídia diversas vezes em propagandas e até filme. A fortuna dele é estimada em US$ 99,5 milhões (cerca de R$ 372 milhões).