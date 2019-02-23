Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PET RICO

Gata de Taylor Swift é o 3º animal mais rico do mundo; confira lista

Animal de estimação, Olivia Benson tem fortuna de R$ 365 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2019 às 21:37

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 21:37

22/02/2019 - Taylor Swift e Olivia Benson Crédito: Reprodução/Instagram/
Existem animais que acumularam fortunas de dar inveja a qualquer um. A gata Olivia Benson, da cantora Taylor Swift, 29, é um desses animais. 
De acordo com um levantamento feito pelo site americano de informações financeiras MarketWatch, Olivia é o terceiro animal mais rico do mundo. A quantia acumulada? US$ 97 milhões (cerca de R$ 365 milhões).
Olivia ganhou tanto dinheiro após aparecer em comerciais com a sua dona para marcas como a Coca-Cola e Keds. Mas ainda há quem ganhe mais.
Gunther IV é um pastor alemão que está no topo da lista, com uma conta de US$ 375 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão). Isso porque seu pai, Gunther III, da condessa alemã Karlotta Leinbenstein, deixou a sua herança.
Seguido dele, está na lista Grumpy Cat, que já apareceu na mídia diversas vezes em propagandas e até filme. A fortuna dele é estimada em US$ 99,5 milhões (cerca de R$ 372 milhões). 
22/02/2019 - Os pets mais ricos do mundo Crédito: Market Watch

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados