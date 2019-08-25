Garçom gato da Globo foi Mister Brasil e modelo antes de ator; fotos

"A Dona do Pedaço" é de longe a novela dos últimos tempos que mais reuniu beldades do mundo masculino. O elenco tem Reynaldo Gianecchini, Caio Castro e Sergio Guizé - que já têm a fama de galã -, mas também possui novatos que não deixam nada a desejar, como é o caso de Mariano Junior, o garçom Sávio. Ele trabalha na pizzaria em que Fabiana (Nathalia Dill) e Agno (Malvino Salvador) tramam seus golpes, além de ser amante de Sabrina (Carol Garcia). é de longe a novela dos últimos tempos que mais reuniu beldades do mundo masculino. O elenco tem- que já têm a fama de-, mas também possui novatos que não deixam nada a desejar, como é o caso de, oSávio. Ele trabalha na pizzaria em que Fabiana (Nathalia Dill) e Agno (Malvino Salvador) tramam seus golpes, além de ser amante de Sabrina (Carol Garcia).

O ator Mariano Junior foi barman, modelo e até Mister Brasil antes de estrear no horário nobre da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @mariano_jr_

barman. Todo mundo fez preparação para novela e a minha foi a vida que me deu. Comecei a trabalhar em bufê de eventos, mas não era equilibrado para ser garçom". Aos 32 anos, o paranaense está muito feliz com o papel no horário nobre da Globo e, ao Uol, falou um pouco sobre a trajetória: "Paguei meu curso no teatro quase 100% trabalhando como garçom e. Todo mundo fez preparação para novela e a minha foi a vida que me deu. Comecei a trabalhar em bufê de eventos, mas não era equilibrado para ser garçom".

Crédito: Reprodução/Instagram @mariano_jr_

Mariano chegou a São Paulo aos 21 anos para trabalhar como modelo. O primeiro curso ele terminou aos 23 anos e então deixou a carreira de barman para voltar ao mundo da moda e conseguir dinheiro para investir na carreira de ator. Fez curso com Wolf Maya e Cininha de Paula. Antes de chegar a "A Dona do Pedaço", atuou em "Carcereiros", "Rio Heroes" e "Psi". No teatro, fez 16 montagens até agora.

Crédito: Reprodução/Instagram @mariano_jr_

Crédito: Reprodução/Instagram @mariano_jr_

"Faço testes na Globo desde os 23 anos. Só para Malhação fiz uns cinco. Em novembro do ano passado, fiz o teste para a novela para ser o gerente da academia. Mas o autor, Walcyr Carrasco, gostou e disse que ia escrever um papel para mim. Fiquei amarradão, caí dentro! A gente colhe o que planta", diz, ao Uol.

Crédito: Reprodução/Instagram @mariano_jr_