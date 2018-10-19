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Família

'Ganhei uma filha e Sasha ganhou uma irmã', diz Xuxa sobre enteada

'Hoje você faz 15 anos e eu desejo o melhor pra você sempre', escreveu Xuxa em seu perfil oficial no Instagram para a enteada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 14:53

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 14:53

Xuxa e Junno Andrade estão juntos há seis anos. A apresentadora já tinha uma filha, Sasha, fruto do relacionamento com o ator Luciano Szafir. Ele também tinha uma filha de outro casamento com a modelo Giuliana Masiviero, Luana, que completou 15 anos nesta quinta-feira, 18.
. Crédito: Aline Massuca/Globo/Divulgação
A adolescente recebeu homenagens de Xuxa nas redes sociais. "Tem 6 anos que eu ganhei uma filha, tem seis anos que Sasha ganhou uma irmã, tem seis anos que eu consigo sentir um lindo sentimento por você, minha Luluka. Hoje você faz 15 anos e eu desejo o melhor pra você sempre", escreveu Xuxa em seu perfil oficial no Instagram.
Junno Andrade também prestou homenagem à filha no perfil dele no Instagram. "Hoje é dia dela... do meu grande amor... Luana Andrade. Parece que foi ontem. O ultrassom. O primeiro enxoval. A espera. A escolha do seu nome. Ainda sinto a emoção de ver sua imagem pela primeira vez. Te pegar no colo. Esperar você abrir os olhos", escreveu na legenda da foto montagem com imagens de Luana desde pequena até os dias de hoje.
"Minha filha, minha inspiração. Quero que você seja muito feliz sempre e que saiba que sempre estarei ao seu lado para tudo", concluiu Junno.

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