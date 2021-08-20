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Polícia

Gamer e youtuber Raulzito é indiciado por estupro de menores no Rio

Polícia do Rio tenta cooperação com a americana para investigar Raulino de Oliveira Maciel por outros casos fora do país

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 12:27
O gamer Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito
O gamer Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito Crédito: Instagram/@raulzitoyt
O gamer Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito, foi indiciado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) por estupro de duas crianças no Rio. Segundo o G1, o inquérito foi enviado ao Ministério Público e Raulzito está preso desde o útlimo dia 27 por força de um mandado de prisão temporária emitido pela 4ª Vara Criminal de Niterói.
De acordo com a publicação, a polícia também recebeu outras sete denúncias contra o gamer de possíveis vítimas em São Paulo, Paraíba e Santa Catarina. O jornal Extra acrescenta que há a possibilidade de casos também nos EUA, onde Raulzito já morou. Polícia do Rio tenta cooperação com a americana para apurar as denúncias.

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A investigação aponta que Raulzito ganhava a confiança dos pais das vítimas por meio das redes sociais e praticava os abusos em seu estúdio, em São Paulo, ou até mesmo na residência das crianças com idade entre 10 e 12 anos. De acordo com a polícia, ele se hospedava nas casas com a permissão dos pais, prometendo que os filhos entrariam para o mundo artístico.
Segundo o G1, os crimes aconteceriam há mais de 15 anos, uma vez que uma das vítimas, que hoje tem 12 anos, sofreu o abuso aos 12. Inclusive, uma das mães relatou no depoimento que a esposa de Raulzito sempre falava para não deixar as crianças com ele sozinho.
Raulzito se apresenta como coach de gamers e oferece consultoria para jovens que desejam entrar no ramo. Ele tinha dois canais de games no YouTube com mais de 140 mil inscritos.
*Com informações do G1 e do jornal Extra

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