Gamer e youtuber Raulzito é indiciado por estupro de menores no Rio

O gamer Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito Crédito: Instagram/@raulzitoyt

O gamer Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito, foi indiciado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) por estupro de duas crianças no Rio. Segundo o G1, o inquérito foi enviado ao Ministério Público e Raulzito está preso desde o útlimo dia 27 por força de um mandado de prisão temporária emitido pela 4ª Vara Criminal de Niterói.

De acordo com a publicação, a polícia também recebeu outras sete denúncias contra o gamer de possíveis vítimas em São Paulo, Paraíba e Santa Catarina. O jornal Extra acrescenta que há a possibilidade de casos também nos EUA, onde Raulzito já morou. Polícia do Rio tenta cooperação com a americana para apurar as denúncias.

A investigação aponta que Raulzito ganhava a confiança dos pais das vítimas por meio das redes sociais e praticava os abusos em seu estúdio, em São Paulo, ou até mesmo na residência das crianças com idade entre 10 e 12 anos. De acordo com a polícia, ele se hospedava nas casas com a permissão dos pais, prometendo que os filhos entrariam para o mundo artístico.

Segundo o G1, os crimes aconteceriam há mais de 15 anos, uma vez que uma das vítimas, que hoje tem 12 anos, sofreu o abuso aos 12. Inclusive, uma das mães relatou no depoimento que a esposa de Raulzito sempre falava para não deixar as crianças com ele sozinho.

Raulzito se apresenta como coach de gamers e oferece consultoria para jovens que desejam entrar no ramo. Ele tinha dois canais de games no YouTube com mais de 140 mil inscritos.