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Galvão Bueno renova contrato com a Globo até 2022

O anúncio foi feito por meio de nota da assessoria de imprensa da emissora

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 18:55
Galvão Bueno Crédito: Reprodução/TV Globo
A Globo anunciou na manhã desta terça-feira (11) a renovação de contrato com o narrador Galvão Bueno, 67, até 2022, ano em que será disputada a Copa do Mundo do Qatar. O anúncio foi feito por meio de nota da assessoria de imprensa da emissora.
A próxima Copa será a 13ª de Galvão como narrador. Seu primeiro Mundial foi o de 1974, na Alemanha, trabalhando à época na TV Gazeta. Ele mudou para a Globo em 1981.
Em entrevista à Folha de S.Paulo em maio deste ano, Galvão Bueno afirmou não saber se ainda estará narrando no Mundial do Qatar. "Espero estar vivo e com saúde para estar lá. Fazendo o quê? Não sei dizer hoje", disse na ocasião.
Em 2010, Galvão anunciou que a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, seria a sua última. Contudo, ele seguiu à frente das narrações da Globo e esteve no Mundial da Rússia.
Ainda de acordo com a emissora, além dos principais jogos de futebol, Galvão continuará narrando a F-1 e apresentando o programa "Bem, Amigos", do SporTV.

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