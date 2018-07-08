Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OWNNN

Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Mulher-Maravilha

Atriz tirou uma folga das filmagens do novo filme da heroína para fazer a boa ação

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 17:17
A atriz Gal Gadot durante visita ao hospital infantil Inova Children's, na Vigínia, nos Estado Unidos Crédito: Twitter / @WonderWomanHQ
Para os pais e as crianças internadas em hospitais infantis, os dias parecem mais longos do que o normal. Por isso, qualquer atividade ou visita que faça as famílias saírem das suas dolorosas rotinas é recebida com muita alegria e entusiasmo.
E foi assim que a atriz Gal Gadot foi recebida no hospital infantil Inova Children's, em Falls Church, Vigínia, nos Estado Unidos. A israelense tirou uma folga das gravações de Mulher-Maravilha 1984 no sábado, 7, para visitar os pacientes da entidade com o uniforme completo da heroína dos quadrinhos.
Embora não tenha feito nenhuma publicação a respeito, a conta oficial do hospital no Twitter publicou algumas imagens clicadas por quem estava presente no momento em que ela chegou. Até os médicos ficaram encantados com a surpresa.
"Obrigado, Gal Gadot, por nos visitar no hospital. Você é realmente uma Mulher-Maravilha. As crianças adoraram... e nós da equipe também", escreveu um dos médicos, o doutor Lucas Collazo.
"Querida Gal Gadot, MUITO obrigada por visitar meus pacientes e colegas no hospital. Da próxima vez, você pode, por favor, alinhar sua visita ao meu horário de trabalho? Com amor, #Superfan", escreveu a médica Patty Seo-Mayer.
Ainda há poucos detalhes sobre Mulher-Maravilha 1984. Recentemente, a diretora Patty Jenkins afirmou que a história se passará na década de 1980. Kristen Wiig, de Missão: Madrinha de Casamento e Perdido em Marte interpretará a vilã Mulher-Leopardo. A previsão é que o filme chegue aos cinemas americanos em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados