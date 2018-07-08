Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Mulher-Maravilha

A atriz Gal Gadot durante visita ao hospital infantil Inova Children's, na Vigínia, nos Estado Unidos Crédito: Twitter / @WonderWomanHQ

Para os pais e as crianças internadas em hospitais infantis, os dias parecem mais longos do que o normal. Por isso, qualquer atividade ou visita que faça as famílias saírem das suas dolorosas rotinas é recebida com muita alegria e entusiasmo.

E foi assim que a atriz Gal Gadot foi recebida no hospital infantil Inova Children's, em Falls Church, Vigínia, nos Estado Unidos. A israelense tirou uma folga das gravações de Mulher-Maravilha 1984 no sábado, 7, para visitar os pacientes da entidade com o uniforme completo da heroína dos quadrinhos.

Embora não tenha feito nenhuma publicação a respeito, a conta oficial do hospital no Twitter publicou algumas imagens clicadas por quem estava presente no momento em que ela chegou. Até os médicos ficaram encantados com a surpresa.

"Obrigado, Gal Gadot, por nos visitar no hospital. Você é realmente uma Mulher-Maravilha. As crianças adoraram... e nós da equipe também", escreveu um dos médicos, o doutor Lucas Collazo.

"Querida Gal Gadot, MUITO obrigada por visitar meus pacientes e colegas no hospital. Da próxima vez, você pode, por favor, alinhar sua visita ao meu horário de trabalho? Com amor, #Superfan", escreveu a médica Patty Seo-Mayer.