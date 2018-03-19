Sergio Guizé: Gael de "O Outro Lado do Paraíso" surpreende com músculos à mostra Crédito: Reprodução/TV Globo

Ninguém esperava que Sergio Guizé, o Gael de "O Outro Lado do Paraíso", tivesse um "tanquinho" escondido por baixo das roupas. Ele surgiu sem camisa na novela para ajudar no resgate dos garimpeiros. O ator deu o que falar na internet.

"Passado a ferro com esse corpo do Sergio Guizé! Não esperava. Ulalá!", escreveu um perfil de Instagram na legenda de uma imagem do galã com os músculos à mostra. Outro internauta brincou: "Alguém põe uma camisa no Gael? Não tô conseguindo me concentrar na novela".

A sequencia da cena do resgate dos garimpeiros continua nesta segunda-feira (19). Isso significa mais Sergio Guizé sem camisa no próximo capítulo.