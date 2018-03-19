Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uau!

Gael de 'O Outro Lado do Paraíso' surpreende com músculos à mostra

Cena em que ator aparece sem camisa deve continuar nesta segunda (19)

Publicado em 19 de Março de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 18:09
Sergio Guizé: Gael de "O Outro Lado do Paraíso" surpreende com músculos à mostra Crédito: Reprodução/TV Globo
Ninguém esperava que Sergio Guizé, o Gael de "O Outro Lado do Paraíso", tivesse um "tanquinho" escondido por baixo das roupas. Ele surgiu sem camisa na novela para ajudar no resgate dos garimpeiros. O ator deu o que falar na internet. 
"Passado a ferro com esse corpo do Sergio Guizé! Não esperava. Ulalá!", escreveu um perfil de Instagram na legenda de uma imagem do galã com os músculos à mostra. Outro internauta brincou: "Alguém põe uma camisa no Gael? Não tô conseguindo me concentrar na novela".
> Leia mais notícias de Entretenimento
A sequencia da cena do resgate dos garimpeiros continua nesta segunda-feira (19). Isso significa mais Sergio Guizé sem camisa no próximo capítulo.
Sergio Guizé: Gael de "O Outro Lado do Paraíso" surpreende com músculos à mostra Crédito: Reprodução/TV Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados