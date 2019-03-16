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De volta ao Brasil

Gaby Spanic, de 'A Usurpadora', vem ao Brasil para encontro com fãs

Atriz fará evento em junho, em São Paulo, que contará com pocket show; autógrafo custa R$ 75

Publicado em 

16 mar 2019 às 20:53

Publicado em 16 de Março de 2019 às 20:53

Gabriela Spanic interpretou as gêmeas Paola e Paulina na novela 'A Usurpadora' Crédito: ENTITY_apos_ENTITYA UsurpadoraENTITY_apos_ENTITY (1998) / Reprodução
Gaby Spanic ficou famosa nos papéis de Paola e Paulina na novela mexicana A Usurpadora, transmitida pelo SBT no Brasil,e estará no País daqui a menos de três meses para um encontro com fãs.
Em um comunicado em português em seu perfil no Instagram, a assessoria da atriz informou que o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 8 de junho.
Os ingressos para o encontro já estão à venda e custam entre R$ 50 e R$ 200.O pacote mais caro dá direito a uma foto com a atriz, convivência por 45 minutos, autógrafo e pocket show. Quem ainda se interessar pode comprar uma foto extra por R$ 100 e receber um autógrafo por R$ 75.
A vinda da atriz para o Brasil seria antes, em 13 abril, mas o evento foi cancelado "devido a divergências com a produção", conforme informaram no mesmo comunicado.
A Usurpadora fez sucesso entre os brasileiros no final dos anos 1990, principalmente pelo perfil malvado da personagem Paola Bracho.

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