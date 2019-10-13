Home
>
Famosos
>
Gaby Amarantos cai no palco após "bate cabelo"

Gaby Amarantos cai no palco após "bate cabelo"

A cantora sofreu uma queda no palco, após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 15:39

 - Atualizado há 6 anos

Cantora Gaby Amarantos Crédito: Instagram/ @gabyamarantos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gaby Amarantos, 41, sofreu uma queda no palco, na última sexta-feira (10), após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém. Mesmo batendo a cabeça na quina de um equipamento, ela levantou e retomou o show apesar de estar sangrando. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

"A vibe desse festival estava tão foda que estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra, com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação", afirmou. 

Gaby comentou o episódio em sua conta no Instagram, onde revelou que foi hospitalizada após a apresentação. Ela afirmou que foi ao hospital mesmo sem saber da gravidade do seu estado, mas acabou levando vários pontos na cabeça. No sábado (12), no entanto, ela já estava em casa, comendo sua maniçoba, brincou.  A imagem da queda foi compartilhada pela própria cantora em suas redes sociais. "Fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood Ru Paul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina", explicou ela.

Ver essa foto no Instagram

Amores, já recebi alta e estou em casa. Ontem ao cantar no festival @lambateria fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood RuPaul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina. A vibe desse festival tava tão foda q estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação. Ver o público cantando XANALÁ com toda força fez tudo valer a pena. Quero agradecer @lambateria e @felixrobatto pela estrutura e por esse evento só com artistas paraenses que valoriza o nosso trampo, lavei a alma. OBRIGADO MEUS FÃS FIÉIS, muitos que me acompanham à anos, e os novos que estão sempre chegando é de me fazer chorar. Salve pro meu DJ @djwaldosquash e MC @marcos_maderito na pressão. Saindo de lá fui direto pro hospital pra ser atendida, sem saber a gravidade da porrada. Levei vários pontos e já estou comendo a minha maniçoba e me preparando pra ver a Nazinha passar linda derramando bençãos e mostrando o poder do feminino invadir as ruas de Belém... Quem é do Jurunas meu amor não se amofina!

Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos) em

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

celebridades

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais