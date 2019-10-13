Levou vários pontos

A cantora sofreu uma queda no palco, após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém.

Cantora Gaby Amarantos Crédito: Instagram/ @gabyamarantos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gaby Amarantos, 41, sofreu uma queda no palco, na última sexta-feira (10), após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém. Mesmo batendo a cabeça na quina de um equipamento, ela levantou e retomou o show apesar de estar sangrando.

"A vibe desse festival estava tão foda que estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra, com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação", afirmou.

Gaby comentou o episódio em sua conta no Instagram, onde revelou que foi hospitalizada após a apresentação. Ela afirmou que foi ao hospital mesmo sem saber da gravidade do seu estado, mas acabou levando vários pontos na cabeça. No sábado (12), no entanto, ela já estava em casa, comendo sua maniçoba, brincou. A imagem da queda foi compartilhada pela própria cantora em suas redes sociais. "Fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood Ru Paul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina", explicou ela.

