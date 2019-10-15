Fogo no parquinho!

Frota alfineta Bolsonaro e quer Pabllo Vittar no lugar de Damares

Deputado federal foi para a web manifestar seu apoio à drag queen e incentivou a artista a lutar contra o presidente: "Entre na luta para tirá-lo"

O deputado federal e ex-ator pornô Alexandre Frota Crédito: Reprodução/Instagram @aniversariodosfamosos

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) parece não estar nada satisfeito com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Nesta terça (15) o ex-ator pornô publicou em seu Twitter um post em que critica o militar, apoia Pabllo Vittar e ainda diz que a drag no lugar de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, faria um trabalho muito melhor.

"Pablito Vittar tem vergonha de ser brasileiro por causa do Bolsonaro. Pabllo, não tenha vergonha de ser brasileira e sim de ter o Bolsonaro como presidente. Entre na luta para tirá-lo. Você no lugar de Damares faria muito melhor", disse Frota, que marcou a cantora e a ministra no tuíte.

Pablito Vittar tem vergonha de ser Brasileiro por causa do Bolsonaro . @pabllovittar não tenha vergonha de ser Brasileira e sim de ter o Bolsonaro como Presidente.Entre na luta para tira lo .Vc no lugar da Damares faria muito melhor @MinistraDamare1 . https://t.co/ekB38s2kLy — Alexandre Frota (@alefrota77) October 15, 2019

