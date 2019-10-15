Frota alfineta Bolsonaro e quer Pabllo Vittar no lugar de Damares

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 21:12
- Atualizado há 6 anos
O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) parece não estar nada satisfeito com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Nesta terça (15) o ex-ator pornô publicou em seu Twitter um post em que critica o militar, apoia Pabllo Vittar e ainda diz que a drag no lugar de Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, faria um trabalho muito melhor.
"Pablito Vittar tem vergonha de ser brasileiro por causa do Bolsonaro. Pabllo, não tenha vergonha de ser brasileira e sim de ter o Bolsonaro como presidente. Entre na luta para tirá-lo. Você no lugar de Damares faria muito melhor", disse Frota, que marcou a cantora e a ministra no tuíte.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o