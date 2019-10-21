Home
Fotos: Zilu e Zezé vão a batizado de neto com Marcus Buaiz e Wanessa

O batizado de Joaquim, filho de Camilla Camargo, aconteceu neste domingo (20) e o empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, foram os padrinhos do pequeno

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 08:59

 - Atualizado há 6 anos

O clã Camargo reunido em torno do batizado de Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo

Ao que tudo indica, Zilu Camargo e o ex, Zezé Di Camargo, deram de cara um com o outro neste domingo (20), quando foram prestigiar o batizado de Joaquim, fruto do relacionamento de Camilla Camargo e Leonardo Lessa Lopes. Em fotos publicadas na web, o empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, aparecem como padrinhos da criança e, em outros cliques, os pais das irmãs Camargo surgem com o mesmo fundo, mas em registros separados. 

Para quem não lembra, Zilu e Zezé estão travados em briga judicial há anos e até hoje há atrito entre eles. Há pouco tempo, a ex do cantor foi até notícia ao dizer que ficou chateada com os filhos, que tomaram o partido do lado do pai no entrave que os ex-casal tem  na Justiça. Mas, depois das fotos, dá para dizer no mínimo que eles sabem conviver civilizadamente. 

No Instagram, Marcus escreveu: "Que honra batizar meu sobrinho e agora afilhado... Muito obrigado Leonardo Lessa Lopes e Cacá, Camilla Camargo, por essa dádiva". No mesmo post, Camilla respondeu: "Amamos muito vocês". 

O empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, foram os padrinhos de Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Zilu Camargo e o neto, Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo
Zezé Di Camargo e a filha, Camilla Camargo, segurando o baby Joaquim, filho de Camilla Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo

